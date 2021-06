Ontwerper Priya Ahluwalia winnaar van 2021 BFC/GQ Designer Menswear Fund

Ontwerper Priya Ahluwalia, oprichter van het merk Ahluwalia heeft de 2021 BFC/GQ Designer Menswear Fund in de wacht gesleept. De ontwerper ontvangt hierdoor 150.000 pond en een jaar lang mentorschap, zo blijkt uit een persbericht van de British Fashion Council.

Ahluwalia wist zichzelf al eerder in de kijker te spelen. Priya Ahluwalia startte haar label in 2018 na het behalen van haar masterdiploma Menswear aan de Universiteit van Westminster. In 2019 won ze de H&M Design Award, maar ontving ze ook van de British Fashion Council ook de 2019/2020 Newgen Initiative. Ahluwalia won in 2020 samen met zeven anderen de LVMH Prize 2020. Daarnaast stond Ahluwalia in de 30 under 30 lijst van Forbes in de categorie European Arts and Culture en was ze een People Honoree bij The Fashion Awards. Dit jaar ontving ze de Queen Elizabeth II Award for British Design en presenteerde ze een samenwerking met Deens merk Ganni.

“De jury was onder de indruk van de kwaliteit van werk, het denkproces en de vastberadenheid van de 2021 shortlist,” aldus Caroline Rush, <em>chief executive</em> van de British Fashion Council, in het persbericht. “Elke ontwerper heeft een mooie toekomst voor zich. Er kan maar één winnaar zijn en Priya heeft zich bewezen als de sterkste kandidaat door ongelooflijke creativiteit te tonen naast een business strategie die de toekomst van Britse mode belichaamt, samen met milieu en sociaal vriendelijke praktijken in het hart van het merk. Het comité is zeker dat ze het fonds goed zal inzetten om Ahluwalia naar een wereldwijd podium te brengen.”