Ontwerpers Kim Jones, Erdem Moralioglu en Paul Smith geëerd door Britse koningin

Diverse Britse ontwerpers zijn dit weekend geëerd door de Britse koningin Elizabeth II. Zo ontvingt Kim Jones de titel van OBE (Officer of the British Empire). Ook Erdem Moralioglu en Paul Smith ontvingen een titel voor hun bijdrage aan de mode industrie, zo blijkt uit de gepubliceerde lijst titels die de koningin jaarlijks uitreikt.

Erdem Moralioglu, oprichter van het modehuis Erdem, kreeg de titel Member of the British Empire. Deze titel werd ook uitgereikt aan Chris Moore, een Britse modefotograaf. Daarnaast werd Sir Paul Smith toegelaten tot de Order of the Companions of Honour. Smith is op dit moment ook al Commander of the British Empire, nog een stap hoger dan OBE.

Al meerdere Britse ontwerpers zijn inmiddels geëerd door de koningin. Zo zijn onder andere Stella McCartney, Christopher Bailey, Victoria Beckham, Sarah Burton en Phoebe Philo OBE’s.