Ontwerpster Ann Demeulemeester tot de adel verheven

Mode-ontwerper Ann de Meulemeester is nu barones. Ze is tot de adel verheven door Belgische koning Philippe. Elk jaar worden in het kader van de Nationale Feestdag op 21 juli eretekens uitgedeeld en worden verdienstelijke Belgen ook tot de adel verheven.

Demeulemeester mag zichzelf nu dus barones noemen. Ze ontvangt deze titel voor haar verdiensten in de kunsten. De ontwerpster is onderdeel van de bekende Antwerpse Zes (een groep beroemde Belgische ontwerpers). Het Belgische koninklijk huis roemt haar voor het ‘internationaal in de kijker zetten van de Belgische mode’.

Diverse landen zetten op hun eigen manier landgenoten in de schijnwerpers. Zo reikt Groot-Brittannië eretitels uit order of the british empire uit, heeft Frankrijk juist de ordre des arts et lettres en reikt Nederland simpelweg lintjes uit.