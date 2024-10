Oona benoemt nieuwe fashion leads voor de Benelux Fashion Studio

Oona benoemt Theo Bakana en Julie Geilenkirchen tot nieuwe fashion leads van de Benelux Fashion Studio. Met deze stap streeft het bureau ernaar zijn positie in de mode-industrie verder te versterken, aldus een persbericht aan FashionUnited.

Oona is een communicatiebureau met vestigingen in Antwerpen, Gent en Amsterdam. Het bureau werkt samen met grote internationale merken zoals Nike, Levi’s, Zalando, River Island en Gucci, maar ook met lokale merken zoals Wouters & Hendrix en Dyo. Oona helpt deze merken bij het creëren van relevante verhalen voor klanten in de Benelux.

Bakana en Geilenkirchen werken al langere tijd binnen de Fashion Studio van Oona. Bakana heeft uitgebreide ervaring als brandmanager bij Harper's Bazaar Nederland, terwijl Geilenkirchen zich heeft gespecialiseerd in mode-e-commerce en PR, onder andere bij het luxe modeplatform Carré Couture. Samen beschikken zij over meer dan 15 jaar ervaring in merkcommunicatie en PR.

"PR draait voor mij om het ontwikkelen van diepgaande relaties en het delen van verhalen die écht betekenisvol zijn," zegt Geilenkirchen. Bakana voegt toe: "Samen vormen we een krachtige combinatie van visie en uitvoering. Onze vaardigheden vullen elkaar perfect aan, waardoor we innovatieve en effectieve oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen van onze klanten."

Onder leiding van Bakana en Geilenkirchen versterkt Oona haar community-first strategie. Het duo legt uit: "We houden de laatste trends goed in de gaten en helpen onze klanten om samen met ons verhalen te maken die lokaal relevant zijn. We werken niet alleen op lokaal niveau, maar breiden onze focus uit naar de Benelux en Europa."