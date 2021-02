Opnieuw beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag door Alexander Wang

Amerikaanse ontwerper Alexander Wang wordt opnieuw beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, zo meldt nieuwsbureau AFP. Wang heeft zelf nog niet gereageerd op de nieuwe beschuldiging.

De beschuldiging komt van een student van Parsons School of Design in New York. De student meldde tegen BBC dat Wang hem heeft aangerand in een nachtclub in augustus van 2019. In december kwam de eerste beschuldiging van seksueel overschrijdend gedrag door Wang naar buiten en in januari volgde er nog een. Eerder dit jaar reageerde Wang op de berichten en noemde de beschuldigingen leugens.

Advocaat Lisa Bloom meldt tegen AFP dat ze 11 mannen vertegenwoordigt die slachtoffers zijn van Wang. Deze mannen hebben nog geen juridische stappen hebben ondernomen, maar ze voegt toe dat dit nog niet is uitgesloten.