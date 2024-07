‘Oprichter Belgische modeketen E5 overleden’

Etienne Kaesteker, de bezieler van de Belgische modeketen E5, is vandaag overleden, zo meldt RetailDetail. Kaesteker werd 81 jaar.

Kaesteker is een icoon in de Belgische modewereld. De E5-oprichter startte de keten in 1978 samen met zijn echtgenote Margriet Kaesteker-Talpe die in 2012 overleed. De naam E5 Mode is gekozen omdat de eerste winkel van de keten was gesitueerd aan de toenmalige snelweg E5.

Het modemerk bloeide uit tot een groot Belgisch modemerk dat ‘een vernieuwende mix van eigen en internationale merken verkoopt voor dames en heren’. Het familiebedrijf telt, volgens de website, 56 boetieks in Vlaanderen en werd recent benoemd tot ‘Beste Winkelketen van België 2023-2024’.