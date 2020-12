Oprichter en CEO van Global Fashion Agenda stapt op

Eva Kruse, oprichter en CEO van Global Fashion Agenda, legt haar functie neer. Na 15 jaar stopt Kruse per februari 2021 om nieuwe carrièremogelijkheden te ontdekken, zo is te lezen in een persbericht van Global Fashion Agenda.

Een vervanger voor Kruse is nog niet gevonden. Global Fashion Agenda is nog bezig met de zoektocht naar een nieuwe CEO die de huidige strategie implementeert en daar verder op bouwt. Tot de tijd dat er een nieuwe CEO gevonden is, wordt de Global Fashion Agenda geleid door COO Travis Peoples en voorzitter Niels Eskildsen. “Het is geen makkelijke keuze geweest om mijn levenswerk met Global Fashion Agenda achter mij te laten en ook zeker niet mijn fantastische team. Het is echter tijd om nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken. Ik ga werken bij Pangaia, een wetenschappelijk bedrijf op het gebied van materialen waar ik mijn passie voor productontwerp, wetenschap en het maken van een impact kan combineren,” aldus Kruse in het persbericht. “Ik blijf overtuigd van de visie van de Global Fashion Agenda en geloof dat de toekomst van de stichting ontzettend belangrijk en spannend is.” Kruse zal bij het bedrijf betrokken blijven als onderdeel van de directie.