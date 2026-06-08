Oprichter en creatief directeur BORO x Atelier draagt stokje over

Na tien jaar geeft oprichter en creatief directeur Lotje Terra de leiding van BORO x Atelier uit handen. De ondernemer maakte haar vertrek bekend via LinkedIn en noemt het opbouwen van het sociale en circulaire textielatelier 'een mooi pioniersavontuur'.

“Nu BORO x Atelier in een fase is gekomen die vraagt om stabiliteit en structuur, voel ik dat mijn kracht en drive vooral liggen bij de allereerste opbouwfase: het vanaf nul ontwikkelen van iets nieuws”, schrijft Terra.

Onder haar leiding groeide BORO x Atelier uit tot een professioneel naai- en verfatelier dat circulaire textielproductie combineert met sociale impact. Het atelier werkt met natuurlijke verfprocessen en biedt begeleiding aan mensen die herstellen van een burn-out. Volgens Terra staat het sociale DNA van de organisatie 'als een huis'.

De dagelijkse leiding ligt binnen het team. Operationeel directeur Caroline Sommer is momenteel met zwangerschapsverlof; Lisa Hardon vervult de rol van interim-directeur. Terra laat weten dat zij samen zorgen voor 'een soepele en warme overdracht, zodat de continuïteit volledig gewaarborgd blijft'.

Terra onderzoekt haar volgende stap. “Wat ik precies ga doen staat nog open, maar ik weet wel waar mijn kracht ligt en waar ik energie van krijg: sociale innovatie, pionieren, vrij denken en het verbinden van mensen om een systeem écht beter te maken.”

In het Amsterdamse atelier worden textielproducten lokaal bewerkt en ontwikkeld met behulp van plantaardige kleurstoffen en reststromen. Het bedrijf fungeert als productie- en ontwikkelpartner voor merken, organisaties en culturele projecten. Volgens informatie op de website heeft BORO x Atelier onder meer samengewerkt met partijen als het Rijksmuseum, Tenue de Nîmes en Joline Jolink.