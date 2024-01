Oprichter Inditex, waar Zara onder valt, wordt eerste Spanjaard met meer dan 100 miljard dollar aan vermogen

Fast-fashion-pionier Amancio Ortega (87), mede-oprichter van Zara, staat op de dertiende positie van Forbes’ lijst van rijkste mensen ter wereld. Dit meldt Forbes. Ortega passeert met deze prestatie iedereen in Spanje en is daarmee de rijkste persoon in het Zuid-Europese land.

Vorig jaar november stond Ortega ook op nummer één van de lijst rijkste personen in Spanje. Maar toen bedroeg zijn vermogen rond de 81 miljard euro. Nu staat de teller van de ondernemer op bijna 91 miljard euro, wat bijna 100 miljard Amerikaanse dollar is.

Ortega bezit ongeveer 60 procent van de modegroep Inditex, dat 8 merken heeft - waaronder Massimo Dutti en Pull & Bear - en 7.500 winkels over de hele wereld. Inditex is volgens Forbes met meer dan 35 procent gestegen in marktwaarde.

Naast mode heeft Ortega ook oog voor het ondernemerschap in andere sectoren. Hij bezit 30 procent in het Spaanse telecombedrijf Telxius en 5 procent in de beursgenoteerde aardgasnetbeheerder Enagas. Ook heeft hij een vastgoedbedrijf dat actief is in Madrid, Barcelona, Londen, Chicago, Miami en New York. Naar verluidt bezit hij ook twee hotels van een Zweedse groep ergens om Mallorca, ter waarde van 35 miljoen euro. Recent heeft Ortega een warenhuis in Miami gekocht voor 113 miljoen Amerikaanse dollar (102,97 miljoen euro).

De zakenman begon zijn carrière in de retailindustrie in Spanje bij een klein familiebedrijf in 1963. In 1975 begon hij samen met zijn wijlen vrouw het ready-to-wear modemerk Zara. Ortega verdient momenteel meer dan 400 miljoen dollar in dividend per jaar.