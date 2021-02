Oprichter Jeff Bezos legt functie van CEO bij Amazon neer

Amazon oprichter en CEO Jeff Bezos legt zijn functie bij het bedrijf neer. In het derde kwartaal van 2021 stopt hij als CEO en worden zijn taken overgenomen door Andy Jassy, zo meldt Amazon in een persbericht.

Bezos stapt echter niet helemaal op bij Amazon. De topman neemt de rol van uitvoerend voorzitter van het bedrijf op zich. “Amazon is wat het is door uitvindingen. We doen samen gekke dingen en maken het dan normaal. We waren de eerste met klanten reviews, 1-click, gepersonaliseerde aanbevelingen, Prime’s super snelle levering, Just Walk Out shopping, de Climate Pledge, Kindle, Alexa, de marktplaats, de infrastructuur voor cloud computing, Career Choice en nog veel meer,” aldus Bezos, in het persbericht. “Als je het goed doet, dan is enkele jaren naar de verrassende uitvinding het nieuwe ding normaal geworden. Mensen gapen. Die gaap is het grootste compliment dat een uitvinder kan krijgen. Wanneer we kijken naar onze financiële resultaten, dan zie je cumulatieve resultaten van uitvindingen. Op dit moment is Amazon het meest innovatief ooit, waardoor het de uitgelezen tijd is voor deze overgang.”

Naast het vertrek van Bezos kondigt Amazon ook de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar aan. De omzet steeg met 38 procent naar 386,1 miljard dollar (321,1 miljard euro). Het netto inkomen kwam neer op 21,3 miljard dollar (17,7 miljard euro) door een stijging van een kleine 10 miljard dollar.