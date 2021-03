Oprichter L Brands, Inc. stapt uit directie

Leslie Wexner, de oprichter van L Brands, Inc. stapt uit de directie van de modegroep. Hij en zijn vrouw Abigail stellen zich niet opnieuw herkiesbaar voor de directie, aldus een persbericht van L Brands, Inc. Wexner en zijn vrouw zitten nog tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei in de directie.

Wexner richtte in 1963 L Brands, Inc, op. Het bedrijf is op dit moment het moederbedrijf van Victoria’s Secret en Bath & Body Works. De oprichter heeft in 2020 al zijn functie als CEO en directievoorzitter neergelegd op het moment dat een deal werd gesloten voor de verkoop van Victoria’s Secret aan Sycamore Partners. Hij werd op dat moment chairman emeritus van L Brands, Inc. De deal ketste echter af waardoor het lingeriemerk eigendom bleef van de modegroep.

De directie van L Brands, Inc. zal worden aangevuld met Francis Hondal en Danielle Lee, zo is te lezen in het persbericht. Zij sluiten zich na de aandeelhoudersvergadering aan bij de directie.