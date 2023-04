Oprichter PrettyLittleThing legt CEO-taken neer

Umar Kamani, de oprichter en huidige CEO van online merk PrettyLittleThing, legt zijn taken als CEO neer. Kamani maakt het nieuws zelf bekend via Twitter. Een opvolger voor de CEO is nog niet gevonden.

“Na twaalf jaar als CEO en oprichter van PrettyLittleThing heb ik de moeilijke beslissing genomen om mijn functie als CEO neer te leggen. Twaalf fantastische jaren die mijn leven hebben veranderd en ik zal altijd dankbaar zijn voor alle herinneringen. Ik ben op een punt in mijn leven waar ik nieuwe doelen en uitdagingen moet stellen voor mijzelf en nieuwe merken moet bouwen die jullie hopelijk leuk vinden en steunen net zoveel als deze,” aldus Kamani in een gedeelte van het statement.

Kamani bedankt zijn team en de mensen waarmee hij heeft gewerkt. Hij benadrukt dat hij PrettyLittleThing de komende maanden blijft helpen bij enkele projecten terwijl het bedrijf zoekt naar een nieuwe CEO.

PrettyLittleThing is onderdeel van de Boohoo Group. Uit de meest recente update van de groep bleek dat de omzet met 11 procent was gedaald in de vier maanden voor 31 december.