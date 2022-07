Oprichter Thuiswinkel.org Wijnand Jongen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Wijnand Jongen, voormalig directeur van branchevereniging Thuiswinkel.org, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijdrage aan de e-commercesector in Nederland. Dat blijkt uit een bericht op de website van Thuiswinkel.org.

De onderscheiding werd uitgereikt door Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, tijdens de Thuiswinkel Table Talk eind vorige week. Paul Nijhof, voorzitter van Thuiswinkel.org, zegt in het bericht: “Namens de sector bedanken wij Wijnand Jongen hartelijk voor zijn bewezen diensten. We zijn ongelooflijk blij voor hem dat hij zo’n mooie onderscheiding heeft mogen ontvangen. Hij heeft het meer dan verdiend.”

Jongen was niet alleen directeur, maar ook oprichter van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels in Nederland. De organisatie werd 22 jaar geleden gestart en telt nu circa tweeduizend leden. Jongen is tevens voorzitter van de Stichting Shopping Awards en mede-oprichter en president van Ecommerce Europe. Hij schreef de afgelopen jaren meerdere boeken over online winkelen.