Oprichter van Missguided keert terug bij merk na overname Frasers Group Plc

Nitin Passi, oprichter van retailer en merk Missguided, keert terug bij het modebedrijf. Dit maakt de nieuwe eigenaar van Missguided, Frasers Group Plc bekend. Passi neemt per direct de functie van CEO van Missguided op zich.

De overname van Missguided werd begin deze maand bekend gemaakt en kwam nadat Missguided eerder al in de moeilijkheden kwam. Het merk wordt overgenomen voor 20 miljoen pond (23 miljoen euro). Passi geeft in het bericht aan dat hij zich bewust is van de impact die de surseance waarin Missguided zich eerder in bevond heeft gehad op alle belanghebbenden. Hij meldt dat hij toegewijd is aan het heropbouwen van het vertrouwen van deze partijen.

Missguided werd in 2009 opgericht door Nitin Passi. De e-tailer richt zich specifiek op klanten tussen de 18 en 30 jaar oud. Afgelopen april kondigde Passi nog aan dat hij zijn dagelijkse leiderschap rol bij het bedrijf neer zou leggen toen het bedrijf begon aan een herstructurering. Nu keert hij alsnog terug in een leidinggevende rol.