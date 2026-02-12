Oprichter van schoenenmerk Bronx Frits Dijkmans overleden

De internationale schoenensector neemt afscheid van een markante ondernemer. Frits Dijkmans, de oprichter van het Nederlandse schoenenmerk Bronx, is overleden. Dit nieuws werd bevestigd via een bericht op het zakelijke platform LinkedIn, waarin de ondernemer wordt herdacht als de drijvende kracht achter het succes van het familiebedrijf uit Waalwijk.

Dijkmans is onderdeel van het familiebedrijf dat ooit startte als H.G. Dijkmans in 1886. Hij was de derde generatie en startte op 18-jarige leeftijd bij het wholesalebedrijf. Nog geen tien jaar later neemt Frits het bedrijf over dat op dat moment de naam Dijkman Schoenen B.V. draagt. In 1980 wordt het schoenenmerk Bronx geïntroduceerd.

Hij wordt geroemd om zijn 'pionerende geest, creativiteit en passie voor design'. Hem wordt toegeschreven dat hij Bronx heeft opgebouwd met een sterke identiteit en internationaal bereik.