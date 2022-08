Oprichters jeansmerk Eat Dust starten platenlabel

Oprichters van Antwerps denimlabel Eat Dust, Keith Hioco en Rob Harmsen, zijn een eigen platenlabel gestart. Het label heet Eat Dust Records, aldus de Gazet van Antwerpen.

De eerste release die onder het platenlabel valt zal ook in de winkel van Eat Dust te verkrijgen zijn. Dit najaar komt deze eerste release, van de band Wrong Man, uit. Eat Dust Records wil het werk van kleinere en jongere bands uit brengen, aldus de Gazet van Antwerpen.

Hioco geeft tegen de krant aan dat hij al vanaf jongs af aan betrokken is bij de muziekwereld. Hij speelde onder andere in diverse bands. "Dat artiesten als Dan Auerbach van The Black Keys en Mark Lanegan onze kledij dragen en droegen, heeft deels te maken met het feit dat we al in de wereld zaten. Heel wat aspecten van onze levensstijl hebben met muziek te maken, dus ooit moest dit er wel eens van komen”, aldus Hioco over het opstarten van het platenlabel.

Eat Dust is een Belgisch denimmerk, in 2010 opgericht door jeugdvrienden Rob Harmsen en Keith Hioco. Rob ontfermt zich over sales en marketing. Designer Aline Walther studeerde samen met Keith af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, beiden deden ervaring op bij labels als Raf Simons, Essentiel, Diesel, G-Star en Lee. Zeven jaar later volgde de vrouwelijke tegenhanger, Girls of Dust, dat de stijl – geïnspireerd op vintage workwear, militaire en authentieke mannenkleding – doortrekt naar vrouwelijke snits.