Oprichters Proenza Schouler verlaten label

Proenza Schouler, het in New York gevestigde luxe modehuis, heeft aangekondigd dat oprichters Jack McCollough en Lazaro Hernandez per 31 januari zullen aftreden als creatief directeuren. Terwijl de mode-industrie speculeerde dat het designerduo naar Loewe zou gaan, en er geruchten gingen dat LVMH zou aankondigen dat Jonathan Anderson naar Dior zou verhuizen, kwam het nieuws van hun vertrek bij hun eigen label als een verrassing.

Het duo, dat het merk in 2000 oprichtte toen ze nog studeerden aan Parsons, behoudt hun posities als aandeelhouders en bestuursleden en zal samenwerken met CEO Shira Suveyke Snyder om nieuw creatief leiderschap te vinden, meldde nieuwsplatform WWD.

"Het voelt als het juiste moment om de persoonlijke beslissing te nemen om af te treden van onze dagelijkse leidinggevende rol bij het bedrijf en de creatieve teugels over te dragen aan iemand anders", verklaarde Hernandez in een aankondiging aan de publicatie.

Onder hun leiding groeide Proenza Schouler van een studentenproject uit tot een belangrijke speler in de Amerikaanse luxe mode, met een geschatte jaaromzet van 60 miljoen dollar en vijf CFDA Awards. "Het leven is kort, en we waren nooit van plan dat Proenza Schouler het enige professionele hoofdstuk in ons leven zou zijn. Onze grootste angst is om zelfgenoegzaam te worden en daarom vinden we dat het tijd is om ons open te stellen voor nieuwe ervaringen en uitdagingen, wat die ook mogen zijn", reflecteerden de ontwerpers op hun vertrek.