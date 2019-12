Oprichters van Matchesfashion onderscheiden door Britse koningshuis

LONDEN De oprichters van online platform voor luxemode Matchesfashion.com, Tom en Ruth Chapman, hebben een officiële onderscheiding ontvangen van het Britse koningshuis. Het koppel is gehonoreerd met de titel OBE (Officer of the Order of the British Empire) voor hun verdiensten aan de internationale mode-industrie. De Chapmans verschenen in de zogenaamde Queen’s New Year’s Honours List, die zaterdag werd vrijgegeven.

Tom en Ruth Chapman reageren in de media opgetogen op het nieuws. “We zijn verheugd om deze onderscheiding in ontvangst te nemen namens de vele buitengewone mensen met wie we hebben samengewerkt in het oprichten van en leiding geven aan Matchesfashion. We zijn enorm trots om op de voorgrond te staan in het veranderende retaillandschap, vanaf ons bescheiden begin als brick-and-mortar winkel tot een van de meest vooraanstaande globale luxe e-commercebedrijven.”

De Chapmans startten Matchesfashion met een enkele winkel in Wimbledon in 1987. Sindsdien is het bedrijf naar eigen zeggen uitgegroeid tot een van de meest gerespecteerde internationale retailers op het gebied van luxemode. Matchesfashion heeft een aanbod van ruim 450 gevestigde en opkomende luxemode-ontwerpers en is actief in 176 landen wereldwijd.

De tekst van dit artikel komt uit een eerder gepubliceerd artikelen van Danielle Wrightman Stone voor FashionUnited UK. Bewerking en vertaling: Nora Veerman.

Beeld: Tom en Ruth Chapman tijdens de Walpole British Luxury Awards 2017. Credits: Walpole.