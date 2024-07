Opvolging: Modemerk Arma over in handen van tweede generatie

Modemerk Arma gaat onder een nieuwe generatie verder. Broer en zus Arden en Maral Aykaz hebben het bedrijf overgenomen van vader Aram en zijn broers, zo is te lezen in een persbericht.

Arma is een lederspecialist en is opgericht in 1985. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 45 medewerkers. De collectie wordt wereldwijd geleverd en is verkrijgbaar bij diverse winkels. Ook heeft het merk een eigen productiefaciliteit in Turkije.

“We zijn vereerd en verheugd om Arma de toekomst in te leiden”, aldus Maral Aykaz in het persbericht. “Onze vader en ooms hebben een fantastisch bedrijf en team gebouwd en we zijn toegewijd aan het behouden van dit erfgoed terwijl we blijven ontwikkelen en innoveren met thema’s zoals duurzaamheid.” Broer Arden vult aan: “Arma is meer dan een bedrijf voor ons, het vertegenwoordigd de passie en toewijding van onze familie. Onze moeder, die werkt op de accounting afdeling, is het hart van het bedrijf. Ze is een echte moeder, niet alleen voor mij en mijn zus, maar voor alle medewerkers. De afgelopen jaren hebben Maral en ik diverse en jonge leden toegevoegd aan het team dat hier al is vanaf het begin.”

Hoewel het stokje wordt door gegeven aan Maral en Arden zal vader Aram een adviserende rol behouden binnen het bedrijf, zo is te lezen in het persbericht.