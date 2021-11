Óscar García Maceiras nieuwe CEO Inditex

Een wisseling van de wacht bij Inditex: Óscar García Maceiras is de nieuwe ceo van de Spaanse modegroep. Zijn aanstelling maakt Inditex bekend in een persbericht. Daarnaast is Marta Ortega Pérez aangesteld als voorzitter van de groep.

García Maceiras was tot nu toe de general counsel en secretaris van de directie. De diverse aanstellingen betekenen ook het vertrek van diverse toonaangevende mensen binnen inditex. Zo neemt Pablo Isla afscheid, de oud CEO van de groep, en huidige uitvoerend voorzitter. Hij vertrekt per 31 maart 2022. Carlos Crespo, de huidige CEO, blijft wel bij het bedrijf betrokken en zal de taak van COO op zich nemen.

“Ik neem deze nieuwe functie met enthousiasme en verantwoordelijkheid op mij, met de geruststelling dat ik een geweldig team heb, vol met jeugd, ervaring en talent in alle gebieden en landen waarin we aanwezig zijn,” aldus Óscar García Maceiras in het persbericht. “Het managementcomité is hiervan een goed voorbeeld.”