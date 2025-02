OTB Group benoemt Andrea Rosso tot duurzaamheidsambassadeur

OTB Group heeft Andrea Rosso benoemd tot duurzaamheidsambassadeur, waarmee de inzet voor duurzaamheid wordt benadrukt via de strategie “Be Responsible, Be Brave”. In zijn nieuwe rol zal Rosso zich richten op het uitbreiden van duurzaamheidsinitiatieven, zowel intern als extern, met als doel een verantwoorde mindset te integreren in het bedrijf en de wereldwijde toeleveringsketen. Deze benoeming weerspiegelt de voortdurende inspanningen van de groep om duurzame praktijken binnen de mode-industrie te bevorderen en tegelijkertijd innovatieve oplossingen te stimuleren.

De benoeming van Andrea Rosso bouwt voort op zijn prestaties als duurzaamheidsambassadeur voor Diesel, een rol die hij sinds 2020 vervult. Gedurende zijn ambtstermijn leidde Rosso belangrijke initiatieven, waaronder de samenwerking van Diesel met de Verenigde Naties Industriele Ontwikkelingsorganisatie (UNIDO) voor een circulaire economieproject. Hij leidde ook samenwerkingen met toonaangevende bedrijven in de productie om collecties te ontwikkelen met een steeds duurzamer en innovatiever karakter. Bekend om zijn vermogen om creativiteit te combineren met een vooruitstrevende visie, heeft Rosso actief duurzaamheidsonderwijs en een samenwerkingsgerichte mentaliteit gepromoot, waarbij hij zowel interne teams als externe partners aanmoedigde om een groenere toekomst te omarmen.

“Andrea heeft uitgebreide ervaring op het gebied van duurzaamheid, een buitengewone visie en een diepe passie voor dit onderwerp,” zei Renzo Rosso, voorzitter en oprichter van OTB Group (en tevens vader van Andrea). “Zijn leven wordt doordrongen door deze filosofie, die zich vertaalt in authentieke en voortdurende inzet. Hij is in staat om creativiteit te combineren met een sterke vooruitstrevende oriëntatie en is al lange tijd ons referentiepunt in de missie naar een betere wereld.”

In zijn nieuwe functie zal Andrea Rosso nauw samenwerken met het duurzaamheids-team van OTB om initiatieven op groepsniveau te implementeren, waarbij hij werkt met merken zoals Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni en Viktor&Rolf. Hij zal zich ook richten op innovatie in materialen en behandelingen, door samen te werken met onderzoeks- en ontwikkelingsteams om nieuwe, duurzame oplossingen op de markt te brengen. Rosso zal zijn huidige rol als duurzaamheidsambassadeur en creatief consultant bij Diesel voortzetten, waar hij belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij het integreren van duurzaamheid in de creatieve en operationele processen van het merk.