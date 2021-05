OTB Group voegt Arabella Ferrari en Carlo Purassant toe aan Raad van Bestuur

Beeld: OTB Group

OTB Group vernieuwt de Raad van Bestuur en kondigt twee onafhankelijke nieuwkomers, Arabella Ferrari en Carlo Purassanta, aan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, luidt het persbericht.

Die bestuursleden blijven actief in de Raad van Bestuur: voorzitter, Renzo Rosso; Chief Executive Officer, Ubaldo Minelli; en directeur, Stefano Rosso. Het drietal wordt versterkt door de twee onafhankelijke leden Ferrari en Purassanta.

Ferrari is werkzaam bij Intercos- een wereldleider in de formulering van cosmeticaproductie- en vervult de rol van Senior Vice President Global Marketing and Make-up Business Unit bij de Raad van Bestuur van OTB Group, zo is te lezen. Ferrari heeft 25 jaar ervaring in de cosmeticawereld en kennis van belangrijke markten van de industrie in Frankrijk, de Verenigde Staten en Azië. Haar ervaring deed ze voornamelijk op bij Estée Lauder. Hier vervulde ze de functie in marketing en producten.

Purassanta is voorzitter van Microsoft in Frankrijk sinds 2017 en leidde eerder Microsoft in Italië, staat in het persbericht. OTB noemt hem een katalysator voor innovatie in publieke en private bedrijven waar een focus ligt op vrij ondernemerschap en digitale transformatie. Purassanta vervulde daarnaast een leidinggevende functies bij Confindustria (de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Italië) en bij Politecnico (een technische universiteit) in Milaan.

Renzo Rosso laat in het persbericht weten uit te kijken naar de verwelkoming van de nieuwe leden: “Arabella Ferrari heeft een brede internationale ervaring en is een van de meest gewaardeerde namen in de schoonheidsindustrie, een sector die nauw verbonden is met de luxegoederenbranche. Carlo Purassanta, die al een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de digitale drive van Diesel, zal nu zijn ervaring inbrengen in de digitale transformatie van de hele groep.”

OTB Group is een internationale modegroep. Merken zoals Diesel, Maison Margiela, Viktor & Rolf, Marni en Amiri vallen onder dit moederbedrijf. Evenals de bedrijven Staff International en Brave Kid. Het bedrijf is opgericht door Diesel-oprichter, Renzo Rosso, en staat voor Only The Brave, zo staat op de OTB website.