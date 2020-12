Otto Group haalt strategie expert van Amazon aan boord

Otto Group haalt versterking binnen in de vorm van strategie expert Christoph Schulte. Schulte gaat per maar 2021 aan het werk als de Group Vice President Corporate Strategy and Development, zo meldt Otto Group in een persbericht.

De expert is afkomstig van Amerikaanse retailer Amazon en moet de Otto Group helpen met de digitale transformatie. “In Christoph Schulte hebben we een expert gevonden voor de functie van Group Vice President Corporate Strategy and Development die de nodige vaardigheden met zich meebrengt om relevante marktontwikkelingen vroeg te spotten en bestaande processen te optimaliseren waar en wanneer nodig,” aldus Alexander Birken, CEO van de Otto Group in het persbericht.

Schulte volgt Max von der Planitz op die de Otto group afgelopen augustus op eigen verzoek verliet.