‘Oud Balenciaga-ontwerper Lorenzo Riva (85) overleden’

Italiaanse ontwerper Lorenzo Riva is op 85-jarige leeftijd overleden, zo meldt WWD. Riva was een korte tijd creatief directeur bij Balenciaga in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De ontwerper staat bekend om zijn bruidsmode en haute couture stukken. Hij presenteerde zijn eerste couture collectie in 1972 in Florence waarna hij naar Parijs verhuisde. Hij bleef in de Franse stad tot 1984 en keerde toen terug naar Italië.

Riva betrad met zijn eigen merk de internationale markt en organiseerde shows in het buitenland, waaronder Japan. In 2012 verkocht de Italiaanse ontwerper een meerderheidsbelang van zijn merk aan een Italiaans productiebedrijf. In 2018 besloot Riva echter een nieuw merk op te zetten, L’Or by Lorenzo Riva.