Oud-creatief directeur Vogue aan boord bij damesmodemerk & Other Stories

Johan Svensson begon in oktober aan een nieuw hoofdstuk als hoofd van merkidentiteit en -creatie bij het modemerk & Other Stories, dat meldt het modemerk in een persbericht. Zijn redactionele expertise van internationale modetijdschriften, waaronder de Franse Vogue, Harper’s Bazaar, W Magazine en de Britse Vogue, sluiten aan het vertalen van de merkidentiteit, klinkt het.

Karin Vesterlund, hoofd van merk en marketing bij & Other Stories over Svensson, in het persbericht: “We zijn erg trots en enthousiast om Svensson te verwelkomen als hoofd van merkidentiteit en -creatie. Zijn talent en uitgebreide, internationale achtergrond uit de industrie zullen een essentieel onderdeel zijn van onze weg vooruit.”

“Het perspectief van & Other Stories op mode als persoonlijke expressie is wat hun wereld boeiend maakt en er zijn zoveel creatieve manieren om met die benadering te werken. De rol van Head of Brand Identity & Creation is bijna op maakt gemaakt voor mijn ervaring en een fantastische kans om te werken met iets dat me inspireert”, aldus Svensson over zijn nieuwe uitdaging.

Svensson begon zijn carrière bij Harper's Bazaar in de jaren ‘90. In 2007 verhuisde hij naar Parijs en werkte hij voor Vogue France. In 2011 ging hij aan de slag als directeur-ontwerper voor de mode-, entertainment- en cultuurpublicatie W magazine in New york. In 2017 werd hij creatief directeur bij de Britse Vogue.

Het damesmodemerk werd opgericht in 2010 en biedt schoenen, tassen, accessoires, beauty en ready-to-wear aan. & Other Stories heeft verkooppunten in landen als Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Koeweit, Luxemburg, Nederland, Polen, Qatar, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten.