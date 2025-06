Oud FNG-topman Dieter Penninckx adviseur bij Schoenen Torfs

Ondernemer Dieter Penninckx stapt weer de modebranche in. Hij is door Schoenen Torfs aangesteld als adviseur voor overnames, zo meldt De Tijd.

Eerder dit jaar bleek al dat Schoenen Torfs op overnamepad wilde. Om hierbij te helpen is dus Penninckx binnengehaald. Penninckx hanteerde bij zijn eerdere bedrijf FNG een buy-and-build-strategie en bouwde daarmee een grote modegroep op.

Penninckx is alleen niet onomstreden. FNG ging enkele jaren geleden failliet met een grote schuld en de ondernemer werd toen opgepakt. Hij is later in verdenking gesteld van fraude. Het gerechtelijk onderzoek naar FNG loopt nog.

Het nieuws van de aanstelling van de ondernemer bij Schoenen Torfs als adviseur heeft wel een nuancering nodig. “Penninckx is maar een van onze vele adviseurs”, aldus Torfs CEO Lise Conix tegen De Tijd. De topvrouw wil het nieuws niet groter maken dan het is. “Hij kent de modesector erg goed. Hij heeft heel wat expertise met overnames.”

Schoenen Torfs heeft al met meerdere partijen gesprekken gehad, maar tot een overname is het nog niet gekomen. Eerder dit jaar bleek dat het schoenenbedrijf zich niet beperkt tot de eigen sector. “Het moeten modebedrijven zijn die we met onze aanpak kunnen versterken. Bijvoorbeeld met onze efficiënte processen en onze strategie om zowel op fysieke winkels als op onze website in te zetten”, zo klonk het destijds vanuit Conix. Binnen een jaar moeten de gesprekken tot een overname resultaat leiden.