Oud FNG-topman Dieter Penninckx brengt boek uit

Ondernemer en oud FNG-topman Dieter Penninckx brengt in december een boek uit. Het boek heeft de naam ‘De man in de arena’ gekregen, zo meldt Penninckx op Linkedin.

“Het verhaal dat ik met dit boek naar buiten wil brengen, is niet het verhaal van het ene succes na het andere, maar ook niet het verhaal van die ene grote klap. Dit boek is deel van opnieuw opstaan. Ik vond het ook belangrijk om mijn verhaal pas uit te brengen als de tijd er rijp voor is, als ik er weer zou staan. Ik voel dat dit stilaan zo is”, aldus de ondernemer.

Penninckx was samen met Anja Maes en Manu Bracke de oprichter van Belgische modegroep FNG. Deze groep ging in 2020 plots failliet. Ook waren er verdenkingen van fraude bij het bedrijf in de vorm van schriftvervalsing, valsheden in de jaarrekening en misbruik van vennootschapsgoederen.

In het boek ‘De man in de arena’ beschrijft Penninckx onder andere zijn schooltijd, scouts, zijn bedrijven, maar ook zijn betrokkenheid bij de voetbalwereld.