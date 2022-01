Oud Hema-COO Richard Flint is nieuwe Europese topman bij Claire’s

Accessoireketen Claire’s heeft een nieuwe leider in Europa. Richard Flint neemt de taak van president van het bedrijf in Europa op zich, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Flint werkte het meest recent bij Hema als COO. Hij was bij de keten ook onderdeel van de directie. In totaal heeft hij zo’n twintig jaar ervaring in de retail- en modebranche. Zo werkte hij onder andere bij Nike waar hij vice president voor direct-to-consumer was.

Het is nu aan Flint om Claire te leiden in een tijd waarin het de internationale voetafdruk van het merk door heel Europa wil verspreiden. Er zal daarbij een sterke nadruk liggen op het uitbreiden van de concessie-winkels van Claire’s, aldus het bericht.