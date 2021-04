Oud L. ten Cate directeur Jan van Nijendaal overleden

Jan van Nijendaal, oud-directeur van bodyfashionbedrijf L. ten Cate, is op zaterdag 17 april overleden. Dit is bekend gemaakt op de LinkedIn-pagina van de modeondernemer. Verdere informatie over zijn overlijden wordt in het bericht niet gegeven. “Ik heb een fantastisch leven gehad,” zo staat wel vermeld.

Bodyfashionbedrijf L. ten Cate is 21 jaar geleid door Van Nijendaal, samen met eigenaar Geert Steinmeijer. De ondernemer nam in 2015 op 63-jarige leeftijd afscheid van het bedrijf, toen L. ten Cate in werd overgenomen werd door Antea. De taak van directeur werd toen overgenomen door Jeroen van Douveren.

Van Nijendaal wordt zaterdag 23 april in besloten kring gecremeerd.