Oud PVH-CEO stapt nu ook op als voorzitter

Manny Chirico, voormalig CEO van modegroep PVH Corp., legt nu ook zijn taak als voorzitter bij het bedrijf neer. Chirico zal zijn functie per 31 december neerleggen, zo blijkt uit het persbericht van de modegroep.

Eerder dit jaar heeft Chirico zijn taak als CEO al overgedragen aan Stefan Larsson. Nu blijkt dat Chirico volledig terugstapt bij PVH Corp. Chirico heeft een lange geschiedenis bij de mogroep, hij werd al in 2006 onderdeel van de directie en werd in 2007 voorzitter van de directie. In 2006 nam Chirico de taak van CEO op zich.

Henry Nasella zal vanaf 1 januari 2022 de functie van voorzitter overnemen van Chirico. Nasella is al sinds 2003 onderdeel van de directie.