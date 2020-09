Oud Ralph Lauren-topman Stefan Larsson nieuwe CEO van PVH

Stefan Larsson krijgt promotie. De huidige ‘president’ van PVH Corp zal per 1 februari 2021 de CEO zijn van het moederbedrijf van onder andere Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Hij neemt de taak over van Manny Chirico, zo meldt het persbericht.

Larsson is daarnaast absoluut geen vreemde in de mode industrie. Voor zijn positie bij PVH Corp was hij de CEO van Ralph Lauren Corp en werkte hij bij Old Navy, en H&M. Sinds zijn aanstelling bij PVH in 2019 heeft hij nauw samengewerkt met Chirico. Het persbericht meldt dat het altijd al het plan was dat Larsson Chirico op zou volgen. “Het is een eer geweest om naast Manny te werken de afgelopen maanden, om uit de eerste hand te zien hoe hij PVH heeft opgebouwd tot een van de meest bewonderde mode en lifestyle bedrijven ter wereld en daarnaast indrukwekkende groei heeft gerealiseerd,” aldus Larsson in het persbericht. “Het is een eer om de leider te worden van dit bijzondere bedrijf en terwijl we aan het volgende hoofdstuk beginnen van groei voor PVH, zie ik er naar uit om de evolutie voort te zetten, te bouwen op onze kracht en dichterbij de consument dan ooit te voren te komen.” Hoewel Chirico zijn taken als CEO bij PVH volgend jaar februari neerlegt, blijft hij aan als de voorzitter van de directie van het bedrijf.