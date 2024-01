Oud VanHaren CEO aan het roer van Lucardi

Oud VanHaren CEO Krein Bons is benoemd tot nieuwe CEO van juwelier Lucardi, zo is af te leiden van zijn LinkedIn-pagina. Bons treedt per 1 februari in dienst.

Bons neemt daarmee het stokje over van Phillip Mes, die in 2022 CEO werd van het bedrijf. Mes verliet Lucardi eind 2023.

Lucardi was sindsdien op zoek naar een nieuwe CEO en vond die in Bons. Bons is een echte retail-veteraan en zat van september 1997 tot en met maart 2023 op de stoel als CEO bij Van Haren.