Oud VNO-NCW voorzitter Hans de Boer (66) overleden

Hans de Boer, oud voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW, is van zondag op maandag overleden. Dit meldt de organisatie in een persbericht. De Boer had nog geen vier maanden geleden afscheid genomen bij het bedrijf.

De Boer is overleden op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware hersenbloeding enkele dagen geleden. “Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Klaske, kinderen, kleinkinderen en naasten. Wij wensen hen alle sterkte toe in deze emotionele en zware tijd. Het plotselinge overlijden van Hans is een diepe schok voor de organisatie van VNO-NCW en MKB-Nederland,” aldus Cees Oudshoorn, algemeen-directeur van VNO-NCW in het persbericht. “Hans was een geliefde voorzitter, een uniek mens, ontwapenend, oprecht én uitgesproken en zeer bij ons betrokken. Met zijn scherpe geest, intelligentie en ongedwongen stijl in de omgang met mensen was hij een groot voorbeeld voor ons allen. Het was een voorrecht en enorm plezier met hem te mogen samenwerken.”

Bij zijn vertrek werd De Boer uitgeroepen tot lid van verdienste bij VNO-NCW. Daarnaast werd hij door Zijne Majesteit de Koning benoemt tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Deze titel ontving hij voor zijn grote inzet voor ondernemers, zijn inspanningen om Nederland internationaal op de kaart te zetten en zijn vele maatschappelijke nevenactiviteiten.