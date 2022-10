Oud-voorzitter Modint Harry van Dalfsen (72) overleden

Oud-voorzitter van Modint en president van International Apparel Federation Harry van Dalfsen is op 18 oktober 2022 overleden. Dat maakt gordijnenspecialist Vadain bekend via een memoriam. Van Dalfsen overleed onverwacht in Portugal aan de gevolgen van een heupontsteking die in zeer korte tijd dodelijk bleek. Hij is 72 jaar geworden.

Van Dalfsen was een ondernemer in hart en nieren. Naast elf jaar voorzitter te zijn van brancheorganisatie Modint (1996-2007) zette hij diverse bedrijven, waaronder in de textielbranche, op onder het moederbedrijf Venture Group. Van Dalfsen werd in 2010 tot IAF voorzitter gekozen en heeft de volledige termijn van vier jaar uitgezeten. IAF is de toonaangevende federatie voor kledingfabrikanten, merken, verenigingen en de industrie. Door zijn inzet werd Van Dalfsen benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Van Dalfsen maakte zich hard voor meer samenwerking in de keten en voor duurzaamheid in de branche. Ook was hij voorvechter van digitalisering in de mode en dwong in 2005 een samenwerking af tussen destijds RetailConnect en FashionUnited ter bevordering van elektronische samenwerking.

“De leden van het Dagelijks Bestuur van de Venture Group, de directies en management van de verschillende bedrijven, het bestuur van de Stichting Sampark en de vele medewerkers en relaties, bij wie Harry zeer betrokken was, zullen hem erg gaan missen”, aldus Vadain.