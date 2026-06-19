Oud Zeeman-CEO nieuwe voorzitter van CBL

Erik-Jan Mares treedt op 1 september aan als voorzitter van branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL is een vereniging voor supermarkten en foodservicebedrijven.

Mares werkt op dit moment nog bij textieldiscounter Zeeman als CEO. maar hij legt deze functie per 1 juli neer. Hij wordt bij Zeeman opgevolgd door Boudewijn van Nieuwenhuijzen.

“Ik kijk er enorm naar uit om deze prachtige rol vorm te geven. Het CBL vertegenwoordigt een sector die echt midden in de maatschappij staat. Het duurzaam en wederkerig verbinden van de belangen van onze leden met die van alle betrokken partijen in de samenleving, juist in deze continu veranderende tijd, is essentieel voor een toegankelijke en toekomstbestendige voedselvoorziening”, aldus Mares in de aankondiging.