Outletplatform Otrium stelt topvrouw Expedia aan als president

Nederlands outletplatform Otrium heeft Zuhairah Scott Washington aangesteld als president van het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht. Washington moet het platform helpen met de wereldwijde expansie.

Washington werkte voorheen bij de Expedia Group en heeft ervaring met digitale transformaties van bedrijven en de disruptie van businessmodellen. De aanstelling van Washington komt kort na een nieuwe financieringsronde eerder dit jaar waarbij Otrium 100 miljoen euro ophaalde. Destijds kondigde het merk naast de kapitaalinjectie ook de stap naar de Verenigde Staten aan. Op het moment is Otrium actief in 20 markten wereldwijd.

“Het was erg belangrijk voor ons om een uitzonderlijke leider te vinden die past bij onze wereldwijde ambities. In Zuhairah hebben we een voorbeeldige strategist en leider gevonden die ons kan helpen niet alleen onze stempel te drukken op de markt in de VS, maar ook onderdeel is van het team dat onze wereldwijde expansie op snel tempo doorzet,” aldus Milan Daniels, mede-oprichter en CEO van Otrium, in het persbericht.

Naast de aanstelling van Washington heeft Otrium de directie ook versterkt met Andrew Robb, voormalige COO van Farfetch.