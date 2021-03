Overeenstemming Ahold Delhaize en Hema: Nieuwe Hema-CEO kan toch eerder aan de slag

Saskia Egas Reparaz start op 1 juni als de nieuwe CEO van Hema, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Begin januari werd Egas Reparaz aangekondigd als de nieuwe CEO en vervanger van Tjeerd Jegen, maar haar oud werkgever Ahold Delhaize dreigde roet in het eten te gooien vanwege een concurrentiebeding in haar contract.

Hema geeft aan dat de startdatum van de nieuwe CEO in goed overleg is overeengekomen met Ahold Delhaize. “Ik kijk terug op 22 fantastische jaren bij Ahold Delhaize. Hier heb ik in verschillende rollen heel veel mogen leren en kansen gekregen. Met deze nieuwe stap als CEO bij HEMA begint voor mij een nieuw hoofdstuk. Daar kijk ik ontzettend naar uit,” aldus Egas Reparaz in het persbericht.

Kort na de bekendmaking van Egas Reparaz’ nieuwe functie, kwamen in de media berichten naar buiten dat Ahold Delhaize haar aan het concurrentiebeding in haar contract wilde houden. Dit zou betekenen dat de topvrouw pas in september bij Hema kon starten. Diverse media meldden zelfs dat een rechtszaak zou volgen. Dankzij de overeenstemming tussen Hema en Ahold Delhaize is hier nu allemaal geen sprake van. Tjeerd Jegen, de huidige CEO, vertrekt eind mei.