Paolo Porta aangesteld als CEO bij laarzenmerk Hunter

Het Britse laarzenmerk Hunter heeft Paolo Porta aangesteld als CEO. Porta startte in juni 2020 als interim-CEO bij het merk en heeft zich in de tussentijd bewezen, zo blijkt uit een persbericht van Hunter. Hij kan daarom permanent aanblijven.

Porta heeft al zo’n twintig jaar ervaring in de modewereld, opgedaan bij merken als Christian Dior, Burberry en Jimmy Choo, waar hij werkte als senior vice-president merchandising en licenties, alvorens te over te gaan naar Hunter.

Porta slaagde er het afgelopen jaar in om Hunter succesvol door de coronapandemie te leiden, zo schrijft het bedrijf. In de periode tussen het laatste kwartaal van 2020 en nu steeg de verkoop van regenlaarzen in Groot-Brittannië met 94 procent en steeg de omzet met 89 procent. De originele Wellington-laars, een bestseller van Hunter, raakte in veel maten uitverkocht.

Porta zegt in het persbericht blij te zijn met de nieuwe uitdaging. “Dit is nog maar het begin van wat een ongelooflijk veelbelovend en stimulerend hoofdstuk zal worden in het indrukwekkende verhaal van Hunter.”

Het Britse erfgoedmerk Hunter werd opgericht in 1856 en staat bekend om zijn stevige regenlaarzen. Ook produceert het jassen en tassen, veelal geschikt voor natte en koude omstandigheden. Internationale beroemdheden worden regelmatig in Hunter-laarzen gespot, op straat of op (modderige) festivals. Het merk is voornamelijk actief in Groot-Brittannië, Europa en de Verenigde Staten.