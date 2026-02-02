PassaSports maakt zich met directie-promoties klaar voor ‘volgende fase’

Nederlandse sportspecialist PassaSports heeft de directie versterkt. Het bedrijf heeft zowel een nieuwe chief marketing officer en chief e-commerce officer aangesteld, zo is te lezen in een persbericht.

Caroline Henneman neemt de taak van chief marketing officer op haar. Zij heeft een achtergrond in marketing, business development en strategie. Voorheen werkten ze onder andere bij Squla PepsiCo en Ikea. De laatste twee jaar droeg ze al de titel van marketing director bij PassaSports. Voor Henneman betekent de nieuwe titel een uitbreiding van haar verantwoordelijkheid. Ze zal nu ook verantwoording dragen van partnerships en de fysieke winkels van het bedrijf.

Wilco Koot groeit door naar chief e-commerce officer. Hij is al 16 jaar werkzaam bij PassaSports. In die tijd werkte hij onder andere als category director en e-commerce manager. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor het verder digitaliseren van PassaSports en de schaalvergroting van het bedrijf.

Naast de bevorderingen binnen het team tot directieleden zijn er ook vijf nieuwe commerciële directeuren aangesteld. Elk is verantwoordelijk voor een andere productgroep.

“Met de uitbreiding van ons directieteam en de nieuwe managementstructuur van Commercial Directors per sport zetten we een volgende stap in onze ambitie om dé toonaangevende sportretailer van Europa te worden,” aldus Willem Koopmans, CEO van PassaSports in het persbericht. “We versterken onze organisatie met kennis, ervaring en passie voor sport. Deze strategische stap zorgt voor de focus en expertise die nodig is om de volgende groeifase in te gaan.”