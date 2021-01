Pat McGrath als eerste make-upartiest benoemd tot Dame in Britse ridderorde

Make-upartiest Pat McGrath is door het Britse koningshuis onderscheiden met de titel DBE, Dame Commander of the Order of the British Empire. De naam van de visagist verscheen eind vorige week op de jaarlijkse New Years Honors-lijst van Queen Elizabeth, een lijst van Britse personen die onderscheiden worden binnen de ridderorde vanwege hun uitzonderlijke diensten aan de natie. McGrath ontvangt de onderscheiding vanwege haar belangrijke bijdrage aan de wereld van mode en beauty. Ze is de eerste make-upartiest die de titel krijgt.

McGrath staat bekend om haar theatrale en experimentele benadering van visagie. Naast make-up maakt ze regelmatig gebruik van materialen als veren, kant en parels. McGrath wordt wereldwijd beschouwd als een van de meest invloedrijke make-upartiesten aller tijden. Ze werkte in het verleden al aan campagnes voor i-D Magazine en Vogue, en deed de make-up voor catwalkshows van onder meer Alexander McQueen en John Galliano.

In een reactie op de benoeming op Instagram zegt McGrath: “In mijn stoutste dromen had ik me niet kunnen voorstellen dat Hare Majesteit Koningin Elizabeth II me op een dag zou rekenen tot een van de buitengewone ontvangers van deze eer. (…) Ik draag deze eer op aan make-upartiesten overal, ik ben dol op jullie allemaal.”