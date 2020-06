Patagonia CEO stapt op

Na twaalf jaar bij het bedrijf stapt de CEO van Patagonia op. Rose Marcario stapt per vrijdag 12 juni op, zo meldt WWD. De taken van Marcario worden voorlopig overgenomen door Doug Freeman, de huidige COO van het bedrijf. Wanneer een nieuwe CEO wordt benoemd, wordt niet medegedeeld.

Marcario werd in 2013 CEO van Patagonia, maar startte haar carrière bij het bedrijf al in 2008. De topvrouw was (mede)verantwoordelijk voor de oprichting van Patagonia Provisions, Tin Shes ventures, Patagonia Action Works en Time to Vote binnen het bedrijf.

Patagonia staat bekend als outdoormerk dat bekend staat om haar maatschappelijke bewustzijn en inzet voor duurzaamheid en natuurbescherming.Metakey: patagonia, rose marcario,