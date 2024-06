Patagonia heeft een nieuwe Marketplace-directeur

Patagonia verwelkomt Stephan Hagenbusch als nieuwe directeur voor de Marketplace in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Hagenbusch waait over van Black Diamond Equipment, zo blijkt uit het persbericht. Daar zat hij vijf jaar op de stoel als General Manager.

In deze rol als Marketplace-directeur geeft Hagenbusch leiding aan het Marketplace-team in de EMEA-regio en houdt hij toezicht op alle groothandels-, e-commerce- en retailactiviteiten van Patagonia. Voordat hij Patagonia binnenstapte, was hij tien jaar werkzaam bij Black Diamond Equipment, waarvan hij vijf jaar als General Manager aan de slag ging. Daarvoor vervulde hij diverse senior marketing- en communicatiefuncties bij Amer Sports.

“Patagonia staat ongetwijfeld voor technische producten van hoge kwaliteit. Maar de reputatie van het bedrijf gaat veel verder dan dat en dan alleen outdoorgemeenschappen. Ik ben geïnspireerd door de cultuur, waarden en inzet van Patagonia om een andere manier van zakendoen te modelleren. Als iemand die zijn hele leven in de bergen heeft doorgebracht, heb ik uit de eerste hand de gevolgen van de klimaatcrisis in heel Europa gezien, van smeltende gletsjers tot afnemende sneeuw, en ik kijk ernaar uit om het doel van Patagonia tot leven te brengen: We doen zaken om onze planeet te redden”, aldus Hagenbusch.