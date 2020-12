Patrizia Pepe CEO vertrekt

Roberto Tribioli legt zijn functie van CEO bij Patrizia Pepe neer. Dit doet Tribioli per 31 december, zo meldt het merk in een persbericht.

Een reden van zijn vertrek wordt niet genoemd. “Ik laat een fantastische ervaring en een geweldig team achter,” aldus Tribioli in het persbericht. Claudio Orrea zal de taken van Tribioli tijdelijk overnemen als interim CEO. Tribioli sloot zich in oktober van 2018 aan bij het modemerk.

“We willen Roberto bedanken voor al zijn werk en voor zijn bijdrage aan de internaionale ontwikkeling van het merk en de implementatie van de digitaliseringsprocessen voor de verschillende kanalen. We wenzen Roberto het allerbeste voor zijn toekomst,” aldus Patrizia Bambi en Claudia Orrea, de creatief directeur en brand president van Patrizia Pepe, in het persbericht.