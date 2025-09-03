Patrizio Bertelli bevestigt dat Lorenzo Bertelli de toekomstige CEO wordt

In een interview met Harper's Bazaar op 27 augustus bevestigde Patrizio Bertelli, voorzitter van de raad van bestuur van Prada Group, dat zijn zoon Lorenzo de leiding van het familiebedrijf zal overnemen. Sinds 2024 is Lorenzo Bertelli Chief Marketing Officer en hoofd Corporate Social Responsibility van de Prada Group. Hij is verantwoordelijk voor de marketing- en communicatiestrategie van de groep en voor de algehele duurzaamheidsaanpak van het bedrijf.

Momenteel is Andrea Guerra CEO van het bedrijf, maar in de toekomst zal zijn rol worden overgenomen door Lorenzo Bertelli. Op de vraag naar de 'moeilijkheden van de derde fase, die van de generatiewisseling', antwoordde Patrizio Bertelli dat de overgang is uitgestippeld. 'Ja, laten we zeggen dat we het met Lorenzo hebben vastgelegd. Hij zal uiteindelijk de rol van CEO op zich nemen. In de huidige fase, met Andrea Guerra als CEO van de groep en Raf Simons als co-creative director van het merk Prada, hebben we een zeer sterk signaal afgegeven aan de beurs, de investeerders en de groep', vertelde de ondernemer aan Harper's Bazaar. Hij voegde eraan toe: 'Het is belangrijk dat het overgangsproces is gestart, nu is het zaak om het te begeleiden zoals we kunnen'.

Wie is Lorenzo Bertelli?

Lorenzo Bertelli werd op 24 april 2024 door de aandeelhoudersvergadering van de Prada Group verkozen tot uitvoerend bestuurder. In 2019 werd hij benoemd tot marketingdirecteur van de groep en in 2020 tot hoofd Corporate Social Responsibility. Sinds 2024 is hij Chief Marketing Officer en hoofd Corporate Social Responsibility van de Prada Group. Hij is verantwoordelijk voor de marketing- en communicatiestrategie van de groep en voor de algehele duurzaamheidsaanpak.

De manager, zoon van Bertelli en Miuccia Prada Bianchi (uitvoerend bestuurder en samen met Raf Simons creatief directeur van Prada), trad in 2017 in dienst bij het bedrijf als hoofd digitale communicatie. Hij studeerde in 2008 af in de filosofie aan de Universiteit San Raffaele in Milaan. Bertelli is bestuurder bij Prada Holding spa, een belangrijke aandeelhouder van het bedrijf, en bij andere dochterondernemingen. Hij is lid van de benoemingscommissie en de duurzaamheidscommissie.

De cijfers van de Prada Group

De Prada Group sloot het eerste halfjaar af met een netto-omzet van 2,74 miljard euro, een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De retailomzet bedroeg 2,45 miljard euro (+10 procent jaar-op-jaar), met groei in alle geografische regio's. Voor het merk Prada daalde de retailomzet met 2% jaar-op-jaar. Miu Miu realiseerde een stijging van de retailomzet met 49 procent jaar-op-jaar.

De aangepaste EBIT bedroeg 619 miljoen euro, een stijging van 8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024, wat overeenkomt met een marge van 22,6 procent, in lijn met het voorgaande jaar. De netto financiële positie was positief met 352 miljoen euro, na betaling van 398 miljoen euro aan dividend en 294 miljoen euro aan investeringen. De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg 386 miljoen euro.

De collecties kleding, lederwaren, schoenen en sieraden, ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd door de groep, zijn verkrijgbaar in meer dan zeventig landen via een netwerk van 620 eigen winkels (per 30 juni 2025), het directe e-commercekanaal, geselecteerde e-tailers en warenhuizen wereldwijd. De groep, die ook actief is in de brillen- en beautysector via licentieovereenkomsten, heeft vijfentwintig fabrieken en 15.529 werknemers wereldwijd.

Patrizio Bertelli Credits: Brigitte Lacombe courtesy of Prada Group