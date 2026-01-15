Paul Costelloe benoemt opvolger voor modehuis

Het Brits-Ierse modemerk Paul Costelloe kondigt aan dat William Costelloe de erfenis van de familie voortzet als creatief directeur. Hij volgt zijn vader op, die in november 2025 overleed.

William Costelloe, de afgelopen zeven jaar ontwerpdirecteur bij het in Londen gevestigde Paul Costelloe, leidt nu de ontwikkeling van alle toekomstige collecties van het merk. Zijn eerste collectie als creatief directeur opent officieel de London Fashion Week op 19 februari.

Costelloe werkte al enkele jaren nauw samen met zijn vader aan de ontwikkeling van de seizoensgebonden catwalkcollecties. Hij zal het merk blijven doordringen van de ‘creativiteit, kwaliteit en vakmanschap’ die zijn vader meer dan 40 jaar lang heeft neergezet.

Samen met zijn vader leidde Costelloe ook het ontwerp en de ontwikkeling van collecties met de wereldwijde retail- en licentiepartners van het merk. Dit omvatte prêt-à-porter voor dames en heren, homeware, bruidsmode, gelegenheidskleding voor kinderen, tassen en accessoires.

William Costelloe benoemd tot creatief directeur van Paul Costelloe

In een reactie op zijn benoeming zegt Costelloe in een verklaring: “Mijn vader leerde me mode te zien door de ogen van een kunstenaar; om materialen, het proces en de mensen te respecteren.” “Ik ben vereerd zijn nalatenschap voort te zetten en ik benader deze rol met vastberadenheid, dankbaarheid en enthousiasme voor wat de toekomst voor het merk Paul Costelloe in petto heeft.”

Costelloe volgde een formele opleiding in damesmodeontwerp en textiel aan het Istituto Marangoni in Milaan. Daarnaast heeft hij een bachelordiploma in schone kunsten van het Camberwell College of Art in Londen en een masterdiploma van het Chelsea College of Art in Londen.

Hij staat bekend om zijn expertise in kleur en materiaal. Voordat hij in het familiebedrijf kwam, werkte hij als print- en textielontwerper voor de Portugese beddengoedfabrikant Piubelle en homewareproducent Matceramica. Hij werkte ook als visual merchandiser voor het Milanese warenhuis La Rinascente, waar zijn overleden vader in het begin van zijn carrière ook werkzaam was.

Paul Costelloe (midden) tijdens de finale van de catwalkshow van zijn merk. Credits: Paul Costelloe.

Paul Costelloe laat een blijvende erfenis na in de Britse en Ierse mode

De legendarische oprichter, Paul Costelloe, was een invloedrijk figuur in de Ierse en Britse mode. Hij overleed in november op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed. De in Dublin geboren ontwerper was meer dan een decennium de persoonlijke ontwerper van Diana, prinses van Wales. Hij is de enige ontwerper die sinds de oprichting aan elke London Fashion Week heeft deelgenomen.

De British Fashion Council omschreef hem als “een zeer geliefd en langdurig figuur in de Britse mode”.

De organisatie achter de London Fashion Week voegde daaraan toe: “Zijn collecties straalden consequent een energie en stijl uit die vreugde, elegantie en de kunst van het kleden voor elke gelegenheid vierden.” “Paul Costelloe was een toegewijde supporter van de British Fashion Council gedurende de meer dan 40 jaar dat hij op de catwalks van de London Fashion Week presenteerde. Zijn creativiteit, warmte en visie zullen enorm gemist worden en onze gedachten zijn bij zijn familie.”

Het merk Paul Costelloe omvat een breed scala aan collecties, waaronder dameskleding, herenkleding, tassen en accessoires, homeware, sieraden, brillen en gelegenheidskleding voor kinderen.