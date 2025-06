Paul & Joe kondigt nieuwe algemeen directeur aan

Het Franse modemerk Paul & Joe benoemt Marie-Emmanuelle Demoures tot algemeen directeur. Dat maakte het bedrijf recent bekend in een bericht op LinkedIn.

Sinds haar aantreden in maart 2025 werkt Demoures nauw samen met oprichtster Sophie Mechaly. Als nieuwe algemeen directeur is zij verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van het merk en het uitwerken van de internationale groeiplannen.

Demoures is afgestudeerd aan het Institut Français de la Mode. Ze beschikt over meer dan 15 jaar ervaring binnen de wereld van het prêt-à-porter. Eerder (van oktober 2023 tot en maart 2025) was zij algemeen directeur bij het Franse merk Elise Chalmin. Bij Paul & Joe zal zij leiding geven aan de operationele teams, met als doel de aantrekkingskracht van het merk verder te versterken en een breder, internationaal publiek te bereiken.

Oprichtster Mechaly over de benoeming: “Ik ben erg blij Marie‑Emmanuelle te mogen verwelkomen in dit avontuur. Haar strategisch inzicht, productkennis en gevoel voor merkpositionering zullen Paul & Joe helpen een nieuwe fase in te gaan.”

Demoures liet op LinkedIn weten vereerd te zijn met haar nieuwe functie: “Het is met trots, toewijding en passie dat ik deze uitdaging aanga. De stukken van Paul & Joe hebben altijd een bijzondere plaats in mijn garderobe gehad.”

Paul & Joe werd in 1995 opgericht door Sophie Mechaly en staat bekend om zijn vrouwelijke silhouetten, vintage-invloeden en Franse flair.