Pearle marketeer Maud Olieslagers verkozen tot Future CMO of the Year

Maud Olieslagers, marketing directeur bij Pearle Nederland en België (onderdeel van GrandVision Benelux), is uitgeroepen tot Future CMO of the Year 2026. Dat maakt initiatiefnemer Adformatie bekend.

De marketeer ontving de vakprijs voor jong talent tijdens het Cannes Lions Festival, een vijfdaags internationaal reclamefestival met internationaal publiek. Olieslagers versloeg onder andere Hema en Fastned met haar prestaties.

De jury prees Olieslagers om de strategische koerswijziging die zij bij Pearle doorvoerde. In een retailmarkt die traditioneel sterk leunt op prijs- en kortingsacties, verlegde zij de focus naar merkbouw via landelijke mediacampagnes en door veranderingen door te voeren op de winkelvloer. Volgens de jury leidde dat tot een hogere merkwaardering en een toename in winkelbezoeken.

De verkiezing, georganiseerd door Adformatie en Serviceplan Group, richt zich op ambitieuze marketingprofessionals tot en met dertig jaar met de potentie om door te groeien naar de rol van chief marketing officer.

Olieslagers geeft momenteel leiding aan een team van negen professionals. In 2023 sloot ze zich aan bij het team van Pearle. Voorheen werkte ze onder andere als board member bij het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA), als brand manager bij Stelz en als hoofd advertising voor Dorst & Lesser.