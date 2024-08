Peek & Cloppenburg neemt retailexpert Jason Morgan van C&A aan

Jason Morgan ondersteunt de Düsseldorfse moderetailer Peek & Cloppenburg (P&C) op het gebied van inkoop en merchandising-controlling. Hij werkt sinds 1 augustus als Buying Strategy Officer bij P&C, zo bevestigde het in Düsseldorf gevestigde bedrijf vrijdag op verzoek van FashionUnited.

In zijn nieuwe rol zal Morgan de inkoop en goederencontrole ondersteunen en rechtstreeks rapporteren aan het management van P&C Düsseldorf.

Morgan gaat van C&A naar P&C

Met Morgan haalt de moderetailer een ervaren expert in zijn team. Hij was recentelijk Chief Operating Officer voor kledingretailer C&A. In de toen nieuw gecreëerde functie was hij ruim twee jaar verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen van C&A Europe. Zijn verantwoordelijkheidsgebied omvatte de gebieden assortimentsplanning, goederencontrole, toeleveringsketen en logistiek. Hij was eerder ook senior vice-president van wereldwijde merchandising bij de Deense mode-juwelenretailer Pandora en bekleedde senior merchandisingposities bij merken als Gap, Burberry en Coach.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.