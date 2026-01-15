Per Eriks zwaait af als CFO bij Wibra

Een wisseling aan de top van discounter Wibra. Per Eriks legt zijn functie als chief financial officer neer, zo deelt het bedrijf in een persbericht. “Het is tijd voor mij om een nieuwe weg in te slaan”, aldus de topman.

Eriks legt per 6 februari de functie neer. De financiële functie wordt dan overgenomen door Rogier Wijnhoven die daardoor zowel chief financial officer als chief operations officer zal zijn.

“Ik kijk met veel plezier en trots terug op mijn tijd bij Wibra. Samen met collega’s hebben we grote stappen gezet. Wibra zal altijd een bijzondere plek in mijn hart houden”, aldus Eriks. Hij was sinds april 2020 werkzaam bij Wibra en nam in 2022 de rol van CFO op zich.