Perfect Moment haalt leiders van Canada Goose binnen om groei te versnellen

Het luxe high-performance ski- en lifestylemerk Perfect Moment versterkt het managementteam en versnelt de volgende groeifase door twee leidinggevenden van Canada Goose aan te trekken. Het merk staat bekend om de fusie van technische details met modebewuste ontwerpen.

Perfect Moment stelt Chath Weerasinghe aan, een senior executive bij Canada Goose, waar hij als chief financial officer en chief operating officer de wereldwijde expansie leidt. Vittorio Giacomelli, voormalig president of product and sourcing bij Canada Goose, krijgt de rol van head of product en houdt toezicht op de productstrategie, productontwikkeling en innovatie.

Daarnaast benoemt Perfect Moment medeoprichter en chief creative officer Jane Gottschalk tot voorzitter. Zij neemt de leiding over de creatieve richting van het bedrijf en stuurt de marketing-, commerciële en merkstrategie aan.

Voormalig chief executive Mark Buckley en chief financial officer Jeff Clayborne verlaten het bedrijf.

Chath Weerasinghe, chief financial officer en chief operating officer van Perfect Moment Credits: Perfect Moment

Weerasinghe, met meer dan 20 jaar ervaring in finance, operations en leiderschap binnen de luxe-, retail- en consumentengoederensector, stimuleert de wereldwijde expansie en winstgevendheid van Perfect Moment.

Als regional director en vice president of finance and operations voor Canada Goose Europa, Midden-Oosten en Afrika, leidt Weerasinghe de uitbreiding van de direct-to-consumer en business-to-business activiteiten en implementeert efficiëntie verhogende initiatieven.

Perfect Moment ziet zijn expertise in het opschalen van bedrijven, het optimaliseren van marges en het uitvoeren van operationele strategieën als "cruciaal" voor de volgende groeifase.

Over zijn nieuwe rol zegt Weerasinghe: "Ik ben vereerd om me bij Perfect Moment aan te sluiten op dit cruciale moment in de groei en ontwikkeling. De unieke combinatie van technische innovatie en levendig design onderscheidt het merk in de luxemarkt.

"Ik richt me op de uitvoering: het verbeteren van de bedrijfsvoering, het verhogen van de winstgevendheid en het bouwen van de infrastructuur die nodig is om onze groei als toonaangevend wereldwijd merk te ondersteunen."

Perfect Moment AW24 campagne Credits: Perfect Moment

Vittorio Giacomelli aangesteld om productontwikkeling bij Perfect Moment te verbeteren

Giacomelli, met meer dan 30 jaar ervaring in design, productontwikkeling en sourcing binnen sportkleding en luxe mode, krijgt als head of product de verantwoordelijkheid om de productie en margediscipline te verbeteren.

Bij Canada Goose leidt hij een team van meer dan 27 mensen en draagt hij bij aan de groei en expansie van het merk door iconische producten te ontwikkelen en een Europees sourcingnetwerk op te zetten. Hij bekleedt eerder leidinggevende functies bij Moncler, The North Face, Napapijri en Nike.

Giacomelli zegt: "Ik ben enthousiast om mijn expertise bij Perfect Moment in te zetten en het bedrijf te helpen een betere kwaliteit, grotere efficiëntie en margeverbetering te bereiken.

"Ik draag graag bij aan het aanhoudende succes van het merk door innovatieve oplossingen in design en productie te stimuleren en tegelijkertijd een basis te leggen voor duurzame groei."

Perfect Moment medeoprichter Jane Gottschalk neemt nieuwe rol op zich

Jane Gottschalk, president van Perfect Moment Credits: Perfect Moment by Harry Crowder Photography

Met de nieuwe leidinggevenden stapt Gottschalk, medeoprichter en chief creative officer van het merk, over naar de rol van president. Ze blijft de visie en creativiteit van het merk vormgeven en werkt nauw samen met Weerasinghe en Giacomelli om de strategie af te stemmen op de uitvoering.

Gottschalk zegt: "Perfect Moment inspireert durf, avontuur en individualiteit. Ik focus op het uitbreiden van onze creatieve visie en het verdiepen van onze band met klanten wereldwijd.

"Door de operationele expertise van Chath en de productie-ervaring van Vittorio te combineren met het strategisch leiderschap van onze voorzitter, Max Gottschalk, tillen we ons merk naar nieuwe hoogten."

Perfect Moment AW24 campagne Credits: Perfect Moment

Max Gottschalk, voorzitter van Perfect Moment, zegt over het nieuwe leiderschapsteam: "Deze veranderingen tonen onze toewijding aan het bouwen van een wereldklasse team dat past bij het potentieel van Perfect Moment.

"De operationele expertise van Chath, de uitgebreide ervaring van Vittorio in productie en het creatieve leiderschap van Jane vormen een krachtige basis om groei te stimuleren en Perfect Moment te vestigen als marktleider in luxe bovenkleding."

Perfect Moment, opgericht in 1984 in de bergen van Chamonix, biedt modebewuste luxe ski- en bovenkleding. Oorspronkelijk een visie van extreme sport filmmaker en professioneel skiër Thierry Donard, krijgt het merk in 2012 een nieuwe stijlfocus onder leiding van het Brits-Zwitserse ondernemersechtpaar Jane en Max Gottschalk.

Perfect Moment-producten zijn wereldwijd online verkrijgbaar en bij retailers als De Bijenkorf, Harrods, Selfridges, Net-a-Porter, Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus en Mytheresa.

Perfect Moment AW24 campagne Credits: Perfect Moment

Perfect Moment AW24 campagne Credits: Perfect Moment

Perfect Moment AW24 campagne Credits: Perfect Moment

Perfect Moment AW24 campagne Credits: Perfect Moment